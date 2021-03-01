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Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями

Володин прокомментировал объединение эсеров с двумя партиями
Объединение "Справедливой России" с партиями "За правду" и "Патриоты России" можно приветствовать, это говорит об усилении позиций парламентских партий, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Можно только приветствовать, когда парламентские партии могут привлекать в свои ряды сторонников на основе консенсуса. Таким образом парламентские партии усиливают свои позиции", - сказал Володин журналистам.

Ранее партии "Справедливая Россия", "За правду " и "Патриоты России " провели политические съезды по вопросу об объединении, после чего на общем съезде объявили о создании новой левопатриотической партии " Справедливая Россия – За правду ". Ее председателем избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин.

Политика

По материалам: ria.ru
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