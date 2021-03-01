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"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик

"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
Читатели болгарской газеты "Факты" оценили украинский электрический бронеавтомобиль "Шторм", представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби.

Как сообщали украинские СМИ, прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины.

В мире

По материалам: ria.ru
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