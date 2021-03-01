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«Вы заливаете соседей снизу»: в Киеве воры-обманщики дерзко ограбили квартиру средь бела дня


В Киеве преступники, представившись соседями, проникли в одну из квартир и ограбили хозяйку. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Киев оперативный».

Инцидент произошел в доме № 6 на Апрельском переулке (Мостицкий массив).

«Вы заливаете соседей снизу»: в Киеве воры-обманщики дерзко ограбили квартиру средь бела дня

«Около 12 часов дня в 1 парадное друг за другом зашли двое молодых (30−35 лет) мужчин, одетых во все черное, коротко подстриженных, высокого (более 180 см) роста. Позвонили в одну из квартир, представились женщине, которая открыла им дверь, соседями двумя этажами ниже и сообщили, что она их затопила. Испуганная хозяйка побежала на кухню и в ванную, чтобы проверить, где течет вода. Незваные гости в это время незаметно налили воды под ванну. Пока один из злоумышленников пытался выявить повреждения в сантехническом оборудовании (которого не было) и обещал прислать опытного сантехника для ликвидации „аварии“, второй украл кошелек хозяйки квартиры. После этого оба мгновенно исчезли, воспользовавшись лестничной клеткой», — говорится в сообщении.

Камера видеонаблюдения зафиксировала обоих воров. Сейчас их разыскивает полиция.

Как писали «NewsTes», летом в Киеве наглый вор попал на видео прямо во время кражи в кофейне. А у известной певицы Анны Тринчер в центре Киева воришки украли купальник.

Фото: Киев оперативный

Украина

По материалам: fakty.ua
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