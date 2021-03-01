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Взрыв произошел в школе на Николаевщине


В Николаевской области утром в понедельник, 1 марта, произошел пожар на территории средней школы в селе Ивановка (Очаковский район). Там взорвался твердотопливный котел, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информация о происшествии поступила в 07:36. Прибыв на место инцидента, спасатели установили, что пожар захватил площадь 2 кв.м.

На место были дополнительно направлены специальный аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228, при помощи которых осуществлялся разбор разрушенных конструкций.

Из-под завалов извлекли 27-летнего пострадавшего, которого придавило бетонной плитой. Мужчину передали медикам.

Спасатели показали фото с места инцидента.

Взрыв произошел в школе на Николаевщине
Пожар обрушил кровлю здания

Напомним, накануне в Киеве вспыхнул пожар в бывшей тюрьме НКВД, а в Одессе произошел пожар в СИЗО.

Фото ГУ ГСЧС в Николаевской области

Украина

По материалам: fakty.ua
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