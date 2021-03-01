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World Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

World Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) согласовала план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международных правах. До этого, членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года, сообщила пресс-служба ассоциации.

"После детального изучения выводов работы, проведенной рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА, независимых экспертов и ВФЛА окончательный план восстановления был рекомендован Всемирному совету по легкой атлетике на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

ВФЛА потеряло членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2015 году из-за проблем с допингом. В ноябре 2019 года World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и предоставления российским спортсменам нейтрального статуса после публикации Athletics Integrity Unit, выдвинувшего обвинения против официальных лиц ВФЛА. 23 ноября из-за нового витка допингового скандала Дмитрий Шляхтин подал в отставку с должности президента ВФЛА, спустя еще 2 недели ушел вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский.

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По материалам: uposters.ru
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