World Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

Вадим Карасев

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) согласовала план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международных правах. До этого, членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года, сообщила пресс-служба ассоциации.

"После детального изучения выводов работы, проведенной рабочей группы World Athletics по восстановлению ВФЛА, независимых экспертов и ВФЛА окончательный план восстановления был рекомендован Всемирному совету по легкой атлетике на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

ВФЛА потеряло членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в 2015 году из-за проблем с допингом. В ноябре 2019 года World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА и предоставления российским спортсменам нейтрального статуса после публикации Athletics Integrity Unit, выдвинувшего обвинения против официальных лиц ВФЛА. 23 ноября из-за нового витка допингового скандала Дмитрий Шляхтин подал в отставку с должности президента ВФЛА, спустя еще 2 недели ушел вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский.