Захарьяш позвал на день рождения Ромашова без Бухынбалтэ

Вадим Карасев

Нестандартным образом развиваются отношения Кристины Бухынбалтэ и Жени Ромашова. Ребята живут в одной квартире и даже спят в одной кровати, но при этом они не вместе. Что очень удобно для Жени Ромашова, который не любит отдыхать вместе с Кристиной. И Сергей Захарьяш, когда-то сам пытавшийся ухаживать за Кристиной, теперь на день рождения Ромашова без нее.

«Кто бы мог подумать, что Бухынбалтэ так похожа на Белую», «Ничего из этих отношений не выйдет», «Расстались бы и не мучили друг друга», - считают зрители.

У Жени Ромашова и Кристины Бухынбалтэ очередной разрыв. Расставшись, они продолжают ночевать вместе. Причиной ссоры стала сцена ревности, которую устроила Кристина избраннику, обидевшись на его флирт с блондинкой, принимавшей участие в съемках клипа. Даже без камер девушка демонстрирует непростой характер, с которым очень трудно мириться окружающим, пишет newstes.ru.Сергей Захарьяш как-то пытался растолковать Кристине, что не так в ее поведении. Мужчина испытал сильное разочарование, так как в первый приход Бухынбалтэ сам добивался ее расположения, но безрезультатно. Тогда девушка показала себя с лучшей стороны. Сейчас Сергей явно рад, что ему не удалось очаровать скандалистку.Мириться с присутствием скандальной девицы Сергей не собирается. А Ромашов так своевременно расстался с Кристиной - можно спокойно идти на вечеринку без нее и не чувствовать себя виноватым. Раньше такое уже бывало, так что Женя спокойно относится к отдыху, где его не будет преследовать ревнивая девица, мешающая отдохнуть как следует.Поклонники, мечтающие видеть пару вместе, упрекают Женю за его намерение оставлять Кристину дома. Но Женя виноват, что Кристина может испортить любой праздник, поэтому именинники стараются обойти ее приглашениями. Кому захочется наблюдать выяснение отношений, слушать истерики вместо того, чтобы отдыхать и веселиться?