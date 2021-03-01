Замминистра энергетики Инюцына освободили от должности

Влада Некрасова

Курировавший сферу газомоторного топлива Антон Инюцын освобожден от должности замминистра энергетики РФ, которую он занимал 8,5 лет, соответствующее распоряжение кабмина РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Инюцына Антона Юрьевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Инюцын занимал эту должность с июля 2012 года.