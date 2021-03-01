Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Зеленский пообещал украинцам "суд в смартфоне"

Зеленский пообещал украинцам "суд в смартфоне"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суды в стране станут значительно прозрачнее за счет широкого внедрения IT-технологий в судопроизводстве. Выступая на форуме "Украина 30. Развитие правосудия", он выступил за перевод бюрократических процедур в онлайн.

Этот процесс, считает глава государства, поможет не только ускорить процессы, но и минимизировать коррупционные злоупотребления.

Обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне".

Еще одним направлением для реформ Зеленский назвал введение формата суда присяжных – уже готовы несколько законопроектов на эту тему, которые вскоре рассмотрит парламент.

Как сообщал NEWSTES, ранее украинский лидер записал видеообращение, в котором предложил способ восстановить отношения России и Украины.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» не получил ни одной награды
Лидер по числу номинаций на «Золотой глобус» не получил ни одной
Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии
Скворцова рассказала о бесперебойной работе АЭС во время пандемии
В Кремле отреагировали на увеличение числа финансово пострадавших россиян
В Кремле отреагировали на увеличение числа финансово пострадавших
Мировая экономика оказалась в долговой яме
Мировая экономика оказалась в долговой яме
Кремль ответил на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Кремль ответил на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Российскую школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубля
Российскую школьницу высадили из автобуса на мороз из-за одного рубля
Ребенок с расстройством психики умер на морозе в России
Ребенок с расстройством психики умер на морозе в России
В МГУ назвали причины сезонного обострения болезней
В МГУ назвали причины сезонного обострения болезней
Израиль обвинил Иран в атаке на свое судно
Израиль обвинил Иран в атаке на свое судно
В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального
В ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального
Псаки объяснила решение не наказывать саудовского принца за убийство журналиста
Псаки объяснила решение не наказывать саудовского принца за убийство
В России планируют разработать новый стратегический ракетный комплекс "Кедр"
В России планируют разработать новый стратегический ракетный комплекс

Топ на сегодня

Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Анна Седокова со скандалом ушла из студии шоу «Сегодня вечером»
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg: Россия стала "горячей точкой" по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты
Bloomberg включил Россию в список «горячих точек» по росту цен на
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Минэкономразвития ответило на выводы Bloomberg о росте цен на продукты
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких "Байрактарах"
Эксперт оценил заявление о "неуязвимых" для России турецких

Еще по теме

Зеленский пообещал «суд в смартфоне»
Зеленский предложил способ восстановить отношения России и Украины
Зеленский назвал условие вступления Украины в НАТО
Зеленский рассказал, когда на Украине появятся электронные водительские права