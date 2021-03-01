Зеленский пообещал украинцам "суд в смартфоне"

Вадим Карасев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что суды в стране станут значительно прозрачнее за счет широкого внедрения IT-технологий в судопроизводстве. Выступая на форуме "Украина 30. Развитие правосудия", он выступил за перевод бюрократических процедур в онлайн.

Этот процесс, считает глава государства, поможет не только ускорить процессы, но и минимизировать коррупционные злоупотребления.

Обеспечение прозрачности суда. Действенным шагом в этом могут стать IT-решения. По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "суд в смартфоне".

Еще одним направлением для реформ Зеленский назвал введение формата суда присяжных – уже готовы несколько законопроектов на эту тему, которые вскоре рассмотрит парламент.

Как сообщал NEWSTES, ранее украинский лидер записал видеообращение, в котором предложил способ восстановить отношения России и Украины.