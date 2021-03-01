Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома

Лидия Мартынова

Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз состоялся 26 февраля).

В 2019-м году у Луганского вышел сингл "Brdrline" с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне обложки. Похожая сейчас иллюстрирует альбом Земфиры.

"Рекламная пауза", — иронично высказался музыкант.

Для сравнения он разместил оба изображения. Единственная разница — в языке. У Луганского название сингла звучит на английском, у Земфиры — на русском.

Певица и ее директор пока не прокомментировали ситуацию.

Альбом "Бордерлайн" стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Последний — "Жить в твоей голове" был представлен в 2013-м году. Новый сборник состоит из 12 песен и доступен к прослушиванию на платформах на всех цифровых площадках.