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Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома

Земфиру обвинили в плагиате обложки ее нового альбома
РИА Новости. Музыкант Leo Luganskiy (Лев Луганский) обвинил в соцсетях певицу Земфиру в плагиате обложки, которую она выбрала для своего нового альбома "Бордерлайн" (релиз состоялся 26 февраля).

В 2019-м году у Луганского вышел сингл "Brdrline" с такой же перечеркнутой надписью на черном фоне обложки. Похожая сейчас иллюстрирует альбом Земфиры.

"Рекламная пауза", — иронично высказался музыкант.

Для сравнения он разместил оба изображения. Единственная разница — в языке. У Луганского название сингла звучит на английском, у Земфиры — на русском.


Певица и ее директор пока не прокомментировали ситуацию.

Альбом "Бордерлайн" стал первым для Земфиры за последние восемь лет. Последний — "Жить в твоей голове" был представлен в 2013-м году. Новый сборник состоит из 12 песен и доступен к прослушиванию на платформах на всех цифровых площадках.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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