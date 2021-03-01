Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома

Вадим Карасев

Изображение: @LeoLuganskiy

Российскую певицу Земфиру уличили в плагиате обложки нового альбома «Бордерлайн». Пост на эту тему был опубликован в Twitter-аккаунте Лео Луганского — американского артиста, родившегося в России.

Он выложил работу Земфиры, а также обложку своего сингла 2019 года. Как оказалось, оба релиза имеют не только одинаковые названия, но и схожие обложки: на них изображено одно и то же перечеркнутое слово, написанное на черном фоне. «Рекламная пауза», — подписал публикацию Луганский.

Сама певица никак не прокомментировала обвинения в плагиате. На ее странице во «ВКонтакте» указано, что идея обложки принадлежит грузинскому дизайнеру и креативному директору модного дома Balenciaga Демне Гвасалии, который пока тоже никак не отреагировал на пост Луганского.

26 февраля певица выпустила первый за восемь лет альбом. Он стал седьмым полноформатным релизом в дискографии Земфиры. В новую работу вошло 12 песен, в том числе выпущенные ранее синглы «Остин» и «Крым».