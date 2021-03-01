Жена Медведчука сравнила Зеленского с "голым королем"

Алексей Вольцев

Украинская телеведущая Оксана Марченко, которая является супругой депутата Виктора Медведчука, сравнила президента страны Владимира Зеленского с "голым королем", который испугался правды, которую транслировали оппозиционные телеканалы, и ввел против них санкции.

В начале февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание. Кроме того, по указу Зеленского, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попал Медведчук и его супруга Оксана Марченко.