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Женщина обманула пользователей сети с помощью трех лимонов

Женщина обманула пользователей сети с помощью трех лимоновФото: страница Woolies/Coles Mudcake Hacks на Facebook

Повар-самоучка по имени Шонтель из австралийского города Перт опубликовала в Facebook фотографию трех лимонов, похожих на натуральные. Однако плоды оказались «визуальной иллюзией», которую пользователи соцсети распознали не сразу, пишет Daily Mail.

В реальности лимоны оказались искусно выполненным ванильным бисквитом. Для имитации кожуры лимона женщина использовала желтую глазурь, а для большей реалистичности — украсила кондитерские изделия наклейками с настоящих лимонов. На приготовление правдоподобных цитрусов поварихе понадобилось три попытки.

Пользователи Facebook не сразу поверили в то, что на снимке ненастоящий фрукт. «О, так это торт! Я видела лишь лимон и задумалась, а что не так с его внутренностями», — написала одна из пользовательниц. Еще одна призналась, что хотела обвинить Шонтель в обмане, но увидела снимок с разрезанным «лимоном», где видна сладкая начинка.

Ранее кулинарное видео другой австралийки стало вирусным TikTok. Она поделилась способом сделать самую хрустящую курицу в панировке.

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По материалам: lenta.ru
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