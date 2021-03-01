Женщина погибла после вспышки химреагентов на российском заводе

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

Женщина погибла после вспышки химических реагентов на Краснозаводском заводе в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС России, передает ТАСС .

Вспышка случилась в цеху химического завода из-за нарушения технологического процесса и правил безопасности труда. Пожара и разрушений после ЧП не последовало.

Ранее на челябинском заводе пластиковых окон прогремел мощный взрыв, по меньшей мере один человек погиб. В момент взрыва в помещении газовой котельной предприятия находились шесть человек. Четверо успели выбежать, двое остались под завалами.