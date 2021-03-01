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Жуткая картина: Чонгук превратился в анорексика: «Я снизил % жира до 7»

Жуткая картина: Чонгук превратился в анорексика: «Я снизил % жира до 7»

Чонгук (Jungkook) из BTS провёл большой эфир, который посвятил физической активности специальной программе для похудения и подобранным под его внешние данные тренировкам. Некоторые поклонники музыкальной группы даже подметили, что трансляция была довольно скучной, однако другую часть фанатов смутило даже не это. Они ужаснулись, увидев насколько похудел их любимый артист.

«В последнее время я усердно тренируюсь в зале. В последний раз, когда я проверялся, у меня было 10% жира. Думаю, что я снизил показатель до 7», — тем временем продолжал он делиться своими достижениями.


«Это конечно круто классно и красиво, ничего не скажешь он большой молодец, но мне не нравится что он себя так морит голодом и загоняет в такие жёсткие рамки просто ради того, чтобы соответствовать каким-то дурацким стандартам», — с сожалением делились мыслями АРМИ в комментариях к трансляции.

Более того, во время лайва появилась и небольшая группа фанов, признающаяся а том, что не верит в хвастовство Золотого Макнэ. «Посмотрите на его детское лицо, а потом на эту табличку. 7 % жира это уже очень серьезный показатель, что-то я не вижу чтобы в нём проснулся мачо», — высмеяли ГК в сети.

А вы верите, что наш любимчик Куки смог достигнуть этой отметки в 7%?




Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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