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Жуткая находка на Львовщине: собаки притащили во двор человеческую ногу

Жуткая находка на Львовщине: собаки притащили во двор человеческую ногу

Во Львовской области на территорию одного из домохозяйств собаки притащили человеческую ногу, сообщает «Золочів.нет».

Инцидент произошел в селе Гологоры Золочевского района Львовской области. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Как сообщил следователь Золочевского отдела полиции ГУ ЧП во Львовской области Николай Яремчук, нога имеет определенные повреждения и была передана на экспертизу. Полицейские предполагают, что указанная часть тела может принадлежать ранее пропавшему без вести местному жителю. Правоохранители просят присоединиться к поискам тела совместно с работниками полиции и Национальной гвардии Украины.

Как писали «NewsTes», ранее в Турции в больницу заявилась уличная кошка, которая принесла с собой больного котенка. И положила его к ногам медиков, ожидая от людей помощи. К чести врачей, помощь животные получили незамедлительно. Маму-кошку накормили. А ее малыша осмотрели и устранили проблему. Во время осмотра кошка не отходила от врачей ни на шаг. В настоящее время мать и ее дитя чувствуют себя хорошо.

Украина

По материалам: fakty.ua
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