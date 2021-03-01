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Знакомые рассказали о несбывшихся планах покойной экс-участницы Little Big

Знакомые рассказали о несбывшихся планах покойной экс-участницы Little Big Анна КастФото: @annakast

Знакомые вспомнили о несбывшихся планах бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос. Они рассказали о покойной подруге корреспондентам «Газеты.Ru».

«Последний раз виделись, когда она была на съемках в салоне красоты. Планов было много, всегда что-то придумывала, у нее был свой тату-салон», — поведала подруга исполнительницы Александра Румянцева. По ее словам, экс-участница Little Big всегда была веселой и открытой.

Другая знакомая покойной, Валентина Чебоксарова, отметила, что на здоровье Кастельянос не жаловалась, поэтому ее уход стал большой неожиданностью. «В последний раз мы общались, когда я ее поздравляла с днем рождения. Вообще, каждый раз, когда я писала ей, я интересовалась, как у нее дела, и в последнее время она, наоборот, говорила, что все хорошо. Мне очень жаль и грустно, что так вышло», — поделилась приятельница артистки. На момент написания заметки участники группы Little Big не прокомментировали смерть Кастельянос.

В понедельник, 1 марта стало известно о кончине бывшей вокалистки группы Little Big Анны Кастельянос. Последнее время певица не выходила из дома. Ее навещали волонтеры, которые и обнаружили 39-летнюю Кастельянос умершей.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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