Зои Кравиц снимется в новом фильме Стивена Содерберга, пишут СМИ

Влада Некрасова

СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Содерберг снимет триллер "Kimi" для платформы HBO Max со звездой сериала "Большая маленькая ложь" Зои Кравиц в главной роли, сообщает Deadline.

Сценарий написал Дэвид Кепп, известный по работе над блокбастером Стивена Спилберга "Парк Юрского периода" (1993). Продюсером выбрали Майкла Полера, участвовавшего в создании триллера Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" (2001).

В фильме расскажут о технической сотруднице, которая страдает агорафобией (психическое расстройство, связанное со страхом открытых пространств. — Прим. ред.). Во время обычного анализа потока данных она обнаруживает доказательства совершенного насилия.

Героиня пытается сообщить об этом руководству своей компании, но сталкивается с рядом проблем, в том числе с бюрократией. Девушка понимает, чтобы открыть правду, ей придется сделать то, чего она боится больше всего, — покинуть квартиру.

Пока неизвестно, кто еще снимется с Зои Кравиц, а также когда состоится премьера.

Предстоящий фильм станет третьим проектом Стивена Содерберга для платформы HBO Max. В декабре прошлого года на сервисе вышла комедия "Пусть говорят" ("Let Them All Talk") с Мерил Стрип в главной роли. В этом году состоится премьера триллера "Без резких движений" ("No Sudden Move"), в котором снялись Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Брендан Фрейзер и другие.