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Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»

Звезде «Черной пантеры» посмертно вручили «Золотой глобус»Чедвик БоузманФото: Danny Moloshok / Reuters

Актер Чедвик Боузман был посмертно удостоен награды «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Трансляцию 78-й церемонии вручения награды введет NBC.

Награду артиста вручили его вдове. За «Золотой глобус» в категории лучшая мужская роль также боролись Риз Ахмед за картину «Звук металла», Энтони Хопкинс за фильм «Отец», Гари Олдман за «Манк» и Тахар Рахим за картину «Мавританец».

Ранее лучшим комедийным сериалом по версии «Золотого глобуса» был объявлен «Шиттс Крик».

В августе 2020 года Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная Пантера», умер в Лос-Анджелесе из-за рака толстой кишки. Артисту было 43 года. Он не рассказывал публично о своем диагнозе.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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