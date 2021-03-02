АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии

Влада Некрасова

Автомат Калашникова АК-203 в перспективе станет основным штурмовым оружием Вооруженных сил Индии, заявил посол этой страны в России Датла Бала Венкатеш Варма.





"Заключение контракта на совместное производство АК-203 заложит основу полного перехода индийских Вооруженных сил на использование АК-203 в качестве основного штурмового оружия", - сказал Варма в интервью журналу "Национальная оборона".

Он подтвердил, что поставки систем ПВО С-400 Индии осуществляются согласно графику и в соответствии с условиями контракта. "С-400 – очень продвинутая система противовоздушной обороны, не имеющая аналогов в мире, и поэтому сможет существенно повысить оборонный потенциал Индии", - добавил посол.

Он также выразил надежду на развитие сотрудничества в области вертолетной техники, судов и подводных лодок.