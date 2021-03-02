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Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального

Американская разведка обвинила ФСБ в отравлении Навального
Разведывательное сообщество США "с высокой степенью уверенности" считает, что за отравлением Алексея Навального стоит ФСБ, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.

"Разведывательное сообщество с высокой степенью уверенности считает, что служащие российский ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить российского оппозиционного лидера Алексея Навального", - сказал он.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.


Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".

Россия

По материалам: ria.ru
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