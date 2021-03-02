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Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам

Анна Левченко попала в больницу и готовится к родам

Хотя до установленного ПДР осталось почти три недели, Аня Левченко не исключает, что в ближайшие дни может встретиться с долгожданным сыном. Она уже в больнице, пришлось лечь на сохранение из-за ухудшения самочувствия. Беременность у Ани тяжелая, постоянные конфликты с мужем из-за каждого пустяка не способствуют тому, чтобы меньше нервничать.

Анна Левченко радуется, что у нее такой заботливый муж, как Валера Бюлюменкранц. Благодаря тому, что он находился поблизости, когда ей было плохо, он успел вовремя вызвать скорую помощь и отправить ее в больницу, где врачи помогли ей, оставив под своим наблюдением до родов. Ребенок может родиться раньше, чем должен, но Аня уже не беспокоится, так как он доношенный, и его вес больше 3 кг, пишет newstes.ru.
По словам Ани, у нее уже несколько раз были ложные роды, так что в любой момент они могут стать настоящими. Интересно, что им с Настей Паршиной ПДР обеим поставили на 21 марта, и у обеих роды могут быть преждевременными. Еще одно совпадение - их избранники отнюдь не подарки, и регулярно устраивали нервные стрессы.

Сейчас Аня довольна, что Блюменкранц оказался поблизости. В больнице ей поставили капельницу. Поклонники считают, что ей следует оставаться в больнице до дня Х и не рисковать ни собственным здоровьем, ни здоровьем малыша. К тому же, там ей обеспечена спокойная обстановка, чего нет дома. Все-таки Валера в любой момент способен выбросить что-то в своем духе.

«Ане пора подумать о малыше и не рисковать», «Осталось совсем чуть-чуть) Считанные дни, и будете держать свой комочек счастья на руках», «Молодец, Валерка, быстро сориентировался», - считают пользователи.

Аня не желает принимать мужа таким, какой он есть, постоянно требует, чтобы он работал над собой и менялся в лучшую сторону. Например, искал работу. Валера действительно принялся за поиски, но пока не нашел ту профессию, которая его бы радовала. В качестве эксперимента он поработал барменом, затем побывал на стройке и принялся намекать, что его больше интересует телевидение.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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