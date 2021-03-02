АРМИ назвали самое любимое фото Ви и Чонгука за эту зиму: «Романтика в машине»

Алексей Вольцев

Чонгук (Jungkook) и Тэхен (Taehyung), кажется, стали совсем взрослыми и перестали баловать любимых поклонников частыми фотосессиями, в которых принимали участие только они вдвоём. Поэтому база фанатов научилась довольствоваться малым: теперь каждый снимок кумиров – это небольшой праздник для армии.

Но фото, о котором пойдёт речь ниже, просто свело с ума всех пользователей сети, с обожанием относящихся к направлению k-pop. Гуки и Тае делают селфи, находясь в мощнейшем спорткаре, каждая деталь которого идеальна: блестящий корпус, стильные красные ремни безопасности с логотипом Hisasihun, открытый «верх» и потрясающий терракотовый тон кожаных сидений. Хотя, будем честными… Кого-то интересует задний фон, когда в центре композиции красуются два этих потрясающих человека?

Поговорим немного о луках селебов. «В тт все все все прекрасно! Шапка + худи это самый крутой набор, который можно придумать. Все как он любит — удобно и стильно», — комментируют образ Вишни в сети. Что касается Гука, он предпочел быть в этот раз оригинальным и отправился на прогулку с другом, надев джинсовый жакет.

Чей лук вам нравится больше?

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