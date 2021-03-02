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Астрологический прогноз Василисы Володиной: какой будет весна 2021 года

Астрологический прогноз Василисы Володиной: какой будет весна 2021 года

Василиса Володина рассказала о том, как провести правильный личный анализ и получить ответы о том, какой будет для вас весна в этом году. Для этого вам необходимо будет вспомнить, что происходило в вашей жизни в 2020 году.


На своем канале астролог рассказала о том, как можно предсказать ближайшее будущее по вашему прошлому. На помощь в этом вам придут три важнейшие планеты: Уран, Нептун и Плутон. Эксперт подробно рассказала, как провести анализ.

Анализ по трем планетам

Чтобы анализ получился наиболее корректным, необходимо провести его по трем критериям. 

События Урана. Это скоротечные изменения, которые дарят освобождение. События, связанные с этой планетой, носят революционный, скоротечный характер. Они резко меняют все планы и ход жизни. 

События Нептуна. Они относятся к сфере чувств. События Нептуна имеют место там, где вы очень сильно переживаете о чем-то, эмоционально вовлечены в какой-то важный процесс. Эта планета связана со странными и необъяснимыми ситуациями. 


События Плутона. Плутон связан с глобальными событиями, поэтому вы почувствуете, что являетесь винтиком в какой-то большой системе. Когда эта планета руководит процессом, человек чувствует подавленность, присутствие чего-то важного, гнетущего.


Анализ весны по событиям планет

Чтобы понять, какой будет эта весна, вам необходимо проанализировать 2020 год, особенно его конец, и оценить, какими были события согласно вышеописанному влиянию планет.

События Урана. Если у вас были скоротечные изменения в мае и июне, описанные по принципу Урана, то похожие события стоит ожидать и в марте 2021 года. Если же ваша жизнь менялась неожиданным способом с июля по сентябрь, то подобных событий стоит ожидать в апреле.

События Нептуна. Если у вас были какие-то неприятные ситуации с активными переживаниями летом 2020 года, то они повторятся с высокой вероятностью в мае и в конце 2021 года.


События Плутона. Плутон не был особо активен в 2020 году, поэтому он будет показывать этой весной то, каким будет будущий 2022 год. Если этой весной будут происходить события, которым вы не в силах противостоять, они же будут происходить и весь 2022 год.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
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