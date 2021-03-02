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Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального

Бальбек прокомментировал санкции ЕС и США из-за Навального
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя введение антироссийских санкций ЕС и США за арест Алексея Навального, заявил, что такое решение принято, чтобы поднять градус политической истерии.

Евросоюз во вторник впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Навального. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия". Кроме того, американские санкции будут направлены против конкретных лиц и организаций, будут включать экспортные и визовые ограничения.

Россия

По материалам: ria.ru
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