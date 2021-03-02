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Белый дом приготовился ввести санкции против России из-за Навального

Белый дом приготовился ввести санкции против России из-за НавальногоФото: Joshua Roberts / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена готовится ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом CNN сообщили два представителя Белого дома.

Официальные лица заявили, что введение санкций будет происходить по согласованию с Европейским союзом (ЕС). Меры и сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни.

По словам собеседников CNN, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

Ранее в понедельник, 1 марта, послы 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции из-за дела Навального: им подвергнутся лица, связанные с его осуждением.

22 февраля Совет Евросоюза решил ввести санкции против российских граждан, связанных с осуждением Навального. После этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель подготовит новые санкции против Москвы в течение недели.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.

После этого ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. В конце февраля Минюст России направил запрос в ЕСПЧ о пересмотре своего решения. Российская сторона также заявила о неприемлемости жалобы адвокатов, потребовавших освободить Навального после решения Страсбургского суда.

В мире

По материалам: lenta.ru
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