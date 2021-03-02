Белый дом захотел ввести санкции против десяти россиян из-за Навального

Вадим Карасев

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Власти США планируют ввести санкции против десяти официальных лиц России в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на Bloomberg, однако найти на сайте агентства соответствующую публикацию или ее перепечатки в зарубежной прессе не удалось.

Представитель американской администрации также сообщил, что санкции будут сопоставимы с мерами, которые примет Евросоюз.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести санкции против России в связи с ситуацией вокруг Навального уже во вторник, 2 марта. В Кремле оценили возможное введение новых ограничений против Москвы, анонсированное ранее Вашингтоном, отметив, что политика введения санкций в отношении России, которой придерживается ряд стран, не достигает своих целей.

1 марта представители Белого дома сообщили CNN, что администрация главы Белого дома Джо Байдена готовится ввести санкции против России. Официальные лица заявили, что это будет происходить по согласованию с Европейским союзом. Отмечалось, что меры и сроки будут уточнены официальными лицами США и ЕС в ближайшие дни. Предположительно, санкции коснутся как физических, так и юридических лиц.

В начале февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный за нарушение условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». УФСИН попросило назначить ему наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на 3,5 года. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора и дали ему 2 года 8 месяцев колонии с учетом года, проведенного под домашним арестом во время предварительного следствия по делу «Ив Роше». Позднее ему сократили срок наказания, он проведет в колонии 2 года 6 месяцев.