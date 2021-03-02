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Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"

Бизнес сможет участвовать в акселераторе Корпорации МСП и "Иннопрактики"
Корпорация МСП и компания "Иннопрактика" с 1 марта принимают заявки от технологичных представителей малого и среднего бизнеса для участия в бизнес-акселераторе, сообщила пресс-служба корпорации.

Программа "МСП: Акселератор инноваций" открыта для компаний из сектора малого и среднего предпринимательства, которые работают в сфере инноваций и хотят трансформировать свои продукты, расширить рынки сбыта, оптимизировать и масштабировать бизнес.

Экономика

По материалам: ria.ru
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