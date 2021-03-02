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Блумберг: США могут ввести сопоставимые с ЕС санкции против России

Блумберг: США могут ввести сопоставимые с ЕС санкции против России
Соединенные Штаты могут во вторник ввести санкции в отношении десяти российских официальных лиц, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным, из-за ситуации вокруг Алексея Навального, передает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Ограничительные меры со стороны США будут сопоставимы с санкциями Евросоюза, сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным уже во вторник, 2 марта. Ожидается, что Вашингтон в этом вопросе будет действовать в рамках указов: 13661, изданного в марте 2014 года - после событий в Крыму (тогда его жители на референдуме высказали за вхождение в состав России), и 13382, изданного для борьбы с распространением оружия массового поражения, а также закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения 1991 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.

Сергей Лавров ранее заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. Касаясь же публикаций на тему введения новых санкционных списков, он указал, что в таких вопросах "последнее, что мы хотели бы делать - это ориентироваться на анонсы СМИ".
Россия

По материалам: ria.ru
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