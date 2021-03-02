Более 40 человек умерли после прививки от коронавируса в Австрии

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Более 40 человек умерли после прививки вакцины от коронавируса в Австрии. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG), на который ссылается ТАСС.

За период с 27 декабря по 26 февраля в стране зафиксировали 41 случай смерти среди привитых препаратом Pfizer/BioNTech. Ведомство проверит связь между гибелью людей и прививкой: пока что ее исключили у троих пациентов. У 11 человек вакцинация пришлась на время инкубационного периода заболевания COVID-19, во время которого они и умерли. Еще у 19 были серьезные заболевания — возможно, они и стали причиной смерти. Об оставшихся случаях пока не удалось получить дополнительной информации.

Помимо этого у 18 пациентов, привитых разными препаратами, после обнаружили опасные для жизни побочные эффекты. У девяти из них состояние здоровья восстановилось.

В докладе отмечается, что ведомство ожидает новых данных о погибших в связи с тем, что в начале кампании по вакцинации в основном прививались пожилые люди. «Основываясь на этой так называемой фоновой заболеваемости, можно ожидать одну смерть на 290 человек в возрастной категории 80 лет и старше в течение недели, независимо от вакцинации», — цитирует ТАСС.

В конце февраля сообщалось, что в Швейцарии 16 человек умерли после вакцинации от коронавируса. Возраст умерших составлял в среднем 86 лет, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания.