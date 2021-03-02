Более 5 тысяч школьников Москвы зарегистрировались для участия в зимнем кубке по киберспорту

Влада Некрасова

Более 5 тысяч школьников Москвы зарегистрировались для участия в зимнем кубке по киберспорту, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Проект реализуется Московским центром «Патриот.Спорт» в рамках Московской школьной киберспортивной лиги при поддержке Ассоциации компьютерного спорта. Соревнования проходят в два этапа и завершатся 14 марта.

«Киберспортивные соревнования, которые проводит наш центр, совмещают в себе образовательный и воспитательный аспекты. В процессе игры школьники приобретают навык быстрого принятия решений, развивают стратегическое и тактическое мышление. Эффективно реализуется и воспитательная функция: у ребят повышается ответственность за свои действия, внимательность и сосредоточенность, ведь от каждого участника зависит общая победа. И, конечно, игра вырабатывает командный дух, что помогает всем участникам сплотиться вокруг одной цели», – отметил директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.