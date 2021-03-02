Бомж-party по-самбурски: Настасья отметила день рождения в стиле 90-х

Влада Некрасова

Звезда сериала «Универ» отметила свой день рождения вечеринкой в стиле 90-х. Эпатажная именинница сделала характерный для той эпохи макияж, а также подобрала соответствующий наряд.

Вечеринка по случаю 34-летия Самбурской прошла в одном из заведений в центре Москвы. Гости отплясывали под хиты 90-х годов, которые исполнили Алена Апина, Лада Дэнс, Вадим Казаченко, группы «Стрелки», «На-На» и другие.

Звездная именинница активно снимала происходящее на видео и делилась кадрами с поклонниками в Instagram. В ходе выступления Апиной Настасья присоединилась к ней на сцене, и артистки спели дуэтом. А вот пока выступала Лада Дэнс, виновница торжества решила станцевать и кривлялась рядом с микрофоном.

Среди гостей были Михаил Галустян, Наталья Рудова, Лена Темникова, Алена Водонаева, Андрей Григорьев-Апполонов, Анна Хилькевич, Мария Миногарова и многие другие. Поскольку дресс-код предполагал антигламурный прикид в стиле 90-х, многие попробовали эффектно выделиться. На ком-то из гостей было несколько предметов верхней одежды, а другие предпочли одеться как бомжи. Сама Настасья танцевала в коротком платье и колготках в крупную сетку.

Напомним, что, помимо карьеры актрисы, Самбурская выступает и как певица. Она начинала сотрудничать с продюсером Виктором Дробышем, но потом их пути разошлись. А вскоре Настасья решила разобраться с Виктором Яковлевичем в суде.

«Единственное, что могу сказать: все ее заявления отклонены. Вообще все финансовые условия, типа 70 на 30 или 60 на 40, оговариваются добровольно между продюсером и артистом. Никто ей ничего не навязывал. Все было по доброй воле», — рассказывал Дробыш в интервью на YouTube-канале «Ковальский».

Фото: Legion-Media, Instagram