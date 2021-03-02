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«Брали фрагменты, теперь у меня шрам на шее»: Сергей Сафронов впервые о смертельной болезни

«Брали фрагменты, теперь у меня шрам на шее»: Сергей Сафронов впервые о смертельной болезни

Сергей Сафронов столкнулся с серьезным недугом. Иллюзионист обнаружил симптомы болезни несколько месяцев назад, но не распространялся об этом.


На публике Сергей Сафронов всегда выглядит очень бодрым и веселым человеком. Как оказалось, извечный оптимизм в последние несколько месяцев был всего лишь маской, скрывающей страшную правду. Все это время артист боролся с недугом. Лишь сейчас он нашел в себе силы рассказать о проблеме.

«Я почувствовал какой-то ком в горле, что-то не мое, чужое. Потом отдышка возникла, потливость. Страшно все это. Сейчас у меня шрам на шее, фрагменты брали», — рассказал иллюзионист в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Новость о тяжелой болезни стала неожиданностью для близких Сергея. «Помню, как папа позвонил. Он так плакал», — признался один из братьев звезды.

Самого же Сафронова удивило то, что ни один экстрасенс, с которым он работал, не предупредил его о рисках для здоровья Обнаружить проблему удалось уже после того, как стали проявляться симптомы. Поэтому Сергей потерял драгоценное время.

Точный диагноз Сафронова пока держится в тайне. Его иллюзионист раскроет только в эфире шоу «Секрет на миллион» в эту субботу в 13:00.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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