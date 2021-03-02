Бузова в прошлом, время платить по долгам! Давид Манукян погасил миллионную задолженность

Анастасия Иванова

Блогер Давид Манукян решил полностью изменить свою жизнь. После расставания с Ольгой Бузовой артист решил не только преобразиться внешне, но и погасить все свои финансовые задолженности, из-за которых его преследовали судебные приставы.

В начале года стало известно, что Давид расстался с Ольгой Бузовой. Эта тема стала одной из основных в СМИ, поэтому к блогеру довольно заметно выросло внимание. Журналисты один за другим начали раскапывать довольно скандальные моменты его биографии. Так выяснилось, что шесть лет назад Давид работал с риелторами, от которых получал более миллиона рублей за жилье в строящемся доме. Манукян проворачивал аферы с недвижимостью: продавал одну и ту же квартиру несколько раз. В итоге никто так и не смог получить жилье. Тогда риелторы подали на Манукяна в суд с просьбой вернуть деньги. Разбирательство длилось несколько лет, так как приставы не могли получить с артиста деньги. И только в этом году Давид решил сам выплатить долг.

«Давид Манукян предоставил документы о том, что вся задолженность погашена», — подтвердил представитель судебных приставов Новосибирска.

Однако расслабляться рано. По информации из СМИ, Дава является фигурантом еще одного дела.