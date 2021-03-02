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Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья

Чимин снялся в эротической фотосессии без нижнего белья

Несмотря на то, что BTS — это группа молодых парней-обольстителей, чья аудитория состоит преимущественно из АРМИ 14-25 лет, айдолы не позволяют себе демонстрировать лишнее и не появляются в откровенных съемках. Накаченные тела музыкантов можно увидеть только в рамках спортивного зала или же на сцене, когда того требует фееричное шоу.


В обычной жизни Bangtan скромные и застенчивые ребята, как-будто, совсем не привыкшие к женскому вниманию. Именно поэтому АРМИ тщательно мониторят все сайты, на которых общаются поклонники BTS, чтобы найти хоть какой-то провокационный материал. И… поздравляем! Он у нас есть. Один из АРМИ сообщил нам, что обнаружил фото голого Чимина (Jimin) на просторах Aminoapps, однако, он так и не понял, реальный ли это кар или же банальная обработка снимка в «фотошопе» со вставленной головой Мочи.

Посмотрите на фото ниже и скажите свое мнение о публикации. Помните ли вы, чтобы Чим позволял себе участвовать в таких откровенных фотосессиях? «Мне кажется голова как будто приклеена. на подбородке как то слишком резкие пиксели», — выразил мнение поклонник.


Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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