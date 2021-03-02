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Что показало вскрытие экс-участницы Little Big Анны Кастельянос?

Что показало вскрытие экс-участницы Little Big Анны Кастельянос?

В понедельник стало известно, что бывшая участница популярной группы Little Big Анна Кастельянос умерла. У артистки была третья группа инвалидности, она жаловалась на боли в спине и почти не вставала, поэтому редко выходила из дома. За Анной ухаживали волонтеры, которые и нашли тело. Сегодня стали известны результаты вскрытия 39-летней артистки. Что же стало причиной ее смерти?


1 марта в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге умерла Анна Кастельянос. Девушке было 39 лет. Изначально, вокруг смерти Анны ходило много догадок. Следствие предполагало, что ее могли убить. Однако, по результатам вскрытия, причиной смерти экс-участницы группы Little Big стала кардиомиопатия. Для этого заболевания сердца характерно повреждение миокарда и появление изменений в строении сердечной мышцы. Чаще всего этот недуг вызывает острую сердечную недостаточность, которая и приводит к печальным последствиям.

Отметим, что эта болезнь еще называют «тихий убийца», так как она забрала жизни многих знаменитостей, в том числе рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), певца Джорджа Майкла (George Michael), журналиста Антона Носика.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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