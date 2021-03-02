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"Что же будет?": Эвелина Бледанс удивила Игоря Крутого, засветив свой сосок

"Что же будет?": Эвелина Бледанс удивила Игоря Крутого, засветив свой сосок

51-летняя Эвелина Бледанс продемонстрировала свое постельное фото. Звезда при этом засветила свой сосок.

Эвелина Бледанс в первый день весны решила порадовать своих подписчиков в инстаграме, опубликовав на своей странице откровенное фото.

На снимке актриса позирует в постели, прикрывая обнаженную грудь одеялом. При этом звезда явно намеренно засветила свой сосок.

Эротичное фото явно впечатлило композитора Игоря Крутого. "Что же будет в 1-й день лета???", — написал музыкант, оставив эмодзи в виде огня.

Эвелина Бледанс довольно лаконично ответила Игорю Крутому. "Всего и много", — пообещала звезда.

Как писал NEWSTES, ранее Эвелина Бледанс с голой грудью показала съемку в "бумажных трусах" в честь дня стриптиза.

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По материалам: uposters.ru
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