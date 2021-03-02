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Чулпан Хаматова не смогла сохранить хорошие отношения с отцом младшей дочери

Чулпан Хаматова не смогла сохранить хорошие отношения с отцом младшей дочери

Актриса была замужем лишь один раз. Официальным супругом звезды был только актер Иван Волков. После него Чулпан Хаматова в законный брак так и не вступила.


Актриса признается, что давно влюблена, но имя избранника не раскрывает. Отношениям Чулпан часто мешает ее тотальная занятость. Звезда не только много снимается, но и посвящает огромное количество времени благотворительному фонду «Подари жизнь». «Мне говорили молодые люди, что хотят видеть меня чаще, но они надолго не задерживались», — поделилась Хаматова. 

По словам артистки, она хорошо обшается с бывшим мужем Иваном Волковым, отцом Арины и Аси. «У меня был один брак, он прекрасен. До сих пор наши отношения уважительные, дружеские, теплые. У всех уже свои семьи. Две дочки Ванины, а младшая от Александра Шейна. Не со всеми хорошие отношения. У нас с Александром понятия добра и зла разные очень», — призналась Чулпан. 

Напомним, что Шейн и Хаматова, которые в 2010 году стали родителями малышки по имени Ия, расстались в 2018-м. Как потом стало известно, пара никогда не состояла в браке. Эта информация всплыла, когда Александра обвинили в хищениях средств, которые он получил на фильм «ВМаяковский».

«Александр является отцом ребенка Чулпан. Они жили вместе, но официально не оформляли отношения. Когда пошли новости о разводе, Хаматова хотела сначала объяснить, что это не так, но потом уже стала не обращать внимания. Но из-за уголовного дела пришлось все-таки внести ясность», — рассказывали источники «NewsTes.ruу».

Чулпан охотнее говорит о благотворительном фонде, а не о личном. Ради организации «Подари жизнь» звезда даже принимала участие в «Ледниковом периоде». «В 2007 пошла на шоу, чтобы пропиарить фонд. С двух-трех собранных миллионов мы достигли 11-12», — рассказала Хаматова в интервью Надежде Стрелец.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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