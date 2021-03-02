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Чулпан Хаматова: «У Волчек с возрастом стала прогрессировать детская ранимость»

Чулпан Хаматова: «У Волчек с возрастом стала прогрессировать детская ранимость»

Конфликт между худруком «Современника» и Чулпан Хаматовой произошел в 2018 году. Тогда актриса попросила Галину Борисовну освободить ее на время от участия в постановке «Двое на качелях».


Чулпан сослалась тогда на нервное истощение. Однако вскоре до Волчек дошла информация, что ее любимица, взяв паузу в «Современнике», выходит на сцену в других театрах. Это обидело Галину Борисовну, причем настолько, что она очень эмоционально рассказала обо всем в интервью Владимиру Познеру.

Чулпан же решилась на откровение о давнем конфликте только сейчас, когда Волчек уже нет в живых.  

«То, что Волчек говорила, мне было стыдно слушать. Понятно, что это оказались собранные сплетни и слухи. Мы действительно планировали поехать в Латвию — репетировать спектакль «Горбачев». Но это было не в тот момент, когда я не работала, а гораздо позже. Кто-то ей донес, и она расстроилась. У Галины Борисовны с возрастом ранимость детская стала прогрессировать. Вот ткнешь, а там не просто синяк, а уже гематома, рана кровоточащая. Конечно, она меня очень любит, и я ее люблю. Эта взаимная любовь с Волчек уйдет только с моей смертью», — поделилась Хаматова. 

После Чулпан роль в постановке «Двое на качелях» досталась Кристине Орбакайте. Актриса признается, что не видела этот спектакль, но не сомневается, что у певицы получилось органично вжиться в эту роль. «Кристина выручила театр в тот момент. Это интуитивно потрясающий ход Галины Борисовны», — рассказала Хаматова.

После смерти Волчек худруком «Современника» стал режиссер Виктор Рыжаков. Новое назначение не всем артистам пришлось по душе. Так, например, Сергей Гармаш и вовсе ушел из театра, в котором прослужил более 35 лет. У Чулпан есть свое объяснение, почему Рыжакова приняли в штыки.

«Галина Борисовна была мудра, но импульсивна. Виктор Рыжаков — это уже давно имя. Претензия была в некоем искажении пути, который проповедовала Галина Борисовна. Это прекрасный вариант для «Современника», — отметила Хаматова.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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