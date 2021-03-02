Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Даву перестали преследовать судебные приставы из-за миллионного долга

Даву перестали преследовать судебные приставы из-за миллионного долга

Даву перестали преследовать судебные приставы из-за миллионного долга

После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян решил начать жизнь с чистого листа — блогер преобразился внешне, сделав липосакцию тела, а также погасил крупный долг, из-за которого его на протяжении нескольких лет преследовали судебные приставы.


С тех пор, как Дава стал встречаться с Бузовой, о нем ходили самые разные слухи. Как оказалось, все было неспроста: в 2015 году Манукян, выступавший в роли застройщика, заключил договор с двумя риэлторами, от которых получил более миллиона рублей за жилье в строящемся доме в родном Новосибирске. Вот только квартира в итоге была продана другим людям.

Оставшиеся ни с чем риэлторы подали на Давида в суд, дабы вернуть свои деньги. Разбирательство по этому делу длились несколько лет, и лишь недавно Дава удосужился решить вопрос мирным путем, погасив свой долг в полном объеме.

«Давид Манукян предоставил документы о том, что вся задолженность погашена», — подтвердил представитель судебных приставов Новосибирска.

Но 27-летнему Даве, похоже, рано расслабляться. Как сообщила «Комсомольская правда», блогер является фигурантом еще одного судебного дела, подробности которого не разглашаются.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе
Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе
«Перестройка отняла у меня жену»: стрессы сократили жизнь супруги Михаила Горбачева и лишили его здоровья
«Перестройка отняла у меня жену»: стрессы сократили жизнь супруги
Даву перестали преследовать судебные приставы из-за миллионного долга
Даву перестали преследовать судебные приставы из-за миллионного долга
Виктор Дробыш: «Басков приезжает на лимузине с охранниками, будто за ним бежит толпа террористов»
Виктор Дробыш: «Басков приезжает на лимузине с охранниками, будто за
В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире
В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире
Матвиенко выступила за пятидневку во всех школах
Матвиенко выступила за пятидневку во всех школах
Объяснена причина съемок Горбачева в рекламе пиццы
Объяснена причина съемок Горбачева в рекламе пиццы
В России загорелся психоневрологический интернат
В России загорелся психоневрологический интернат
Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom
Горбачев отпразднует 90-летний юбилей в Zoom
Ночь в палаточном лагере оппозиции у парламента Армении прошла спокойно
Ночь в палаточном лагере оппозиции у парламента Армении прошла
Рекордное число американцев невзлюбило Россию
Рекордное число американцев невзлюбило Россию
Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»
Украина подготовилась к запуску «Северного потока-2»

Топ на сегодня

Горбачев рассказал о контактах с политическими лидерами
Горбачев рассказал о контактах с политическими лидерами
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
"Главной цели никто не снимал". Политик о падении рейтинга Зеленского
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса
Путин заявил об эффективности российских вакцин против мутаций
Женщина погибла после вспышки химреагентов на российском заводе
Женщина погибла после вспышки химреагентов на российском заводе

Еще по теме

«Оля гнилая»: Дава высказался о Бузовой
Дава рассказал, избивал ли он Ольгу Бузову
Как выглядит Дава после слухов о липосакции – видео
Дава обиделся, что Бузова не навестила его в больнице: «Неужели вся эта суета выше человечности»