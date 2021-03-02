Даву перестали преследовать судебные приставы из-за миллионного долга

Влада Некрасова

После расставания с Ольгой Бузовой Давид Манукян решил начать жизнь с чистого листа — блогер преобразился внешне, сделав липосакцию тела, а также погасил крупный долг, из-за которого его на протяжении нескольких лет преследовали судебные приставы.

С тех пор, как Дава стал встречаться с Бузовой, о нем ходили самые разные слухи. Как оказалось, все было неспроста: в 2015 году Манукян, выступавший в роли застройщика, заключил договор с двумя риэлторами, от которых получил более миллиона рублей за жилье в строящемся доме в родном Новосибирске. Вот только квартира в итоге была продана другим людям.

Оставшиеся ни с чем риэлторы подали на Давида в суд, дабы вернуть свои деньги. Разбирательство по этому делу длились несколько лет, и лишь недавно Дава удосужился решить вопрос мирным путем, погасив свой долг в полном объеме.

«Давид Манукян предоставил документы о том, что вся задолженность погашена», — подтвердил представитель судебных приставов Новосибирска.

Но 27-летнему Даве, похоже, рано расслабляться. Как сообщила «Комсомольская правда», блогер является фигурантом еще одного судебного дела, подробности которого не разглашаются.