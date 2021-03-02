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"Денег у неё не было": подруга экс-солистки Little Big раскрыла, что она плохо питалась в свои последние дни

"Денег у неё не было": подруга экс-солистки Little Big раскрыла, что она плохо питалась в свои последние дни

Вчера стало известно, что экс-участница популярной группы Little Big Анна Кастельянос найдена мертвой в своей петербургской квартире. Подруга артистки откровенно рассказала "Московскому комсомольцу" о ее последних днях.

Анны Кастельянос скончалась в одиночестве - за ней лишь присматривали иногда волонтёры. При этом у нее есть родная сестра, являющаяся совершенно здоровым человеком.

"С сестрой они мало общались. У сестры маленький ребенок и не до Ани было, видимо. Все взрослые люди – и у каждого своя жизнь. Очень страшно, когда находят в одиночестве... Хотя Аня была очень общительным человеком", - рассказала знакомая Анны Кастельянос.

По словам подруги звезды, артистка держалась до последнего, хотя испытывала материальные трудности.

"Перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я так понимаю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег у неё не было. Она не особо могла работать, да и в пандемию никаких проектов не было, а пенсия у неё была маленькой", - заявила подруга экс-солистки Little Big.

Источник раскрыла, что у Анны Кастельянос был йоркширский терьер, которого она очень любила.

"Анна даже псу корм заказать с доставкой не могла, денег катастрофически не хватало. Я так думаю, в силу нехватки финансов Аня не делала обследований организма, плюс плохо питалась. А организм у неё был маленький, она могла просто умереть от истощения, как мне кажется. Патологоанатомы сделают заключение", - заключила знакомая звезды.

Напомним, артистке было всего 39 лет. Как известно, у Анны Кастельянос была 3-я группа инвалидности, рост женщины составлял всего 130 сантиметров.

Благодаря необычной внешности артистка в свое время завоевала популярность, а поклонники стали называть ее "маленькое счастье".

Отцом Анны Кастельянос стал кубинец, приехавший в Ленинград в советские годы. Там он и познакомился с сотрудницей завода "Большевик", вскоре родившей от него девочку.

Помимо участия в знаменитой группе Little Big, Анна Кастельянос снималась в таких сериалах, как "Клад", "Ментовские войны" и "Пером и шпагой".

Как писал NEWSTES, ранее соседка экс-солистки Little big назвала СМИ предполагаемые причины ее смерти.

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По материалам: uposters.ru
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