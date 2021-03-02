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Девушка оставила послание курьеру и опозорилась

Девушка оставила послание курьеру и опозориласьФото: Fredrik Sandberg / Reuters

Девушка оставила послание для курьера в приложении Uber Eats, забыла о нем и опозорилась перед доставщицей. Своей историей она поделилась на Reddit.

Рассказчица сообщила, что недавно решила сделать сюрприз для подруги, которая переживала тяжелые времена. Она заказала той печенье и горячий шоколад из Starbucks через Uber Eats. В комментарии к заказу автор поста написала: «Это сюрприз для Эми. Она не знает, что вы придете».

Спустя несколько недель девушки снова воспользовалась приложением и заказала себе суши. При этом автор поста полностью забыла о том, что в Uber Eats сохранилось послание, которое она оставляла в прошлый раз.

Когда героиня истории открыла девушке-курьеру дверь, та стояла, спрятав руки за спиной. Она попросила позвать Эми. Пока рассказчица думала, что девушка ошиблась адресом, та достала пакет с едой из-за спины, широко улыбнулась и прокричала: «Сюрприз!»

«Я стояла в полном замешательстве, пока не вспомнила о том комментарии для Эми. Я нервно захихикала и взяла суши», — описала ситуацию автор поста. Курьер, по ее словам, тоже подумала, что ошиблась адресом, и на всякий случай уточнила, как ее зовут. Затем рассказчица собралась с мыслями и объяснила ей, что случилось.

Доставщица посмеялась над ситуацией, однако сама героиня истории восприняла случившееся более серьезно. «Я стояла у двери, смущенная и опозоренная, и чувствовала себя просто ужасно. Она попыталась обрадовать меня сюрпризом, а я ответила ей пустым взглядом. Бедная девочка была так воодушевлена», — объяснила свой конфуз рассказчица. Девушка добавила, что после этой истории чувствовала себя очень глупо.

В комментариях к посту некоторые отметили, что благодаря забывчивости автор поста заполучила отличную историю. Многие также посоветовали ей оставить курьеру щедрые чаевые через приложение. Рассказчица уточнила, что оставила не только чаевые, но и хороший отзыв о сотруднице на сайте ресторана.

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По материалам: lenta.ru
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