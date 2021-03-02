"Для меня она всегда жива": Прусикин отреагировал на смерть Кастельянос

Лидия Мартынова

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Фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич) отреагировал в Instagram на новость о смерти экс-участницы группы Анны Кастельянос.

"Не стало хорошего человека. С Анной Каст и Олимпией мы начинали Little Big, но в дальнейшем наши пути разошлись. В Ане жизненной энергии и силы было больше чем в нас всех... Но судьба распорядилась иначе. Для меня она всегда жива!" — написал музыкант.

Ранее стало известно, что Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни. Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, смерть не была насильственной.

У певицы была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.

Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.