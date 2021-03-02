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Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем — фото

Дочь Бориса Немцова обвенчалась с мужем — фото

Полгода назад наследница покойного политика вышла замуж за давнего возлюбленного Дмитрия Матевосова, а буквально несколько минут назад сообщила о том, что они с супругом обвенчались. Фотографиями с таинства Дина Немцова поделилась в личном блоге.


Поначалу Дмитрий и Дина планировали провести это мероприятие летом, но передумали. Немцова объяснила, почему решила поспешить с венчанием.

«В младенчестве меня крестили, и мы ходили в церковь семьей, но мной в детстве это воспринималось больше как традиция. В 12 лет я отказалась от веры и позиционировала себя как агностик. В 14 лет я хотела стать буддистской, но решила с этим повременить — мне казалось сложным разорвать колесо Сансары в столь юном возрасте, избавившись от всех страданий и желаний. Поэтому я просто была агностиком. Потом крестная мама предложила сходить на соборование в православный храм. Не помню, почему я согласилась. Будем считать, что чудом. С Димой мы тогда только начали встречаться, и я позвала его с собой. Так мы впервые пришли в Храм Священномученика Антипы», — начала свой рассказа 18-летняя наследница Бориса Немцова.

Со временем походы в храм участились, и девушка поняла, что хочет принять православную веру.

«Во время соборования я почувствовала то, что в православии зовется благодатью. Мне было светло и радостно на душе. Так я уверовала. После службы прекрасная девушка Даша по просьбе моей крестной познакомила нас с Димой с настоятелем храма, отцом Андреем. Он рассказал нам что-то про Паскаля. И тогда я подумала, что если будем венчаться с Димой, то у него. Я забыла об этом, пока мы с Димой вновь не открыли для себя Храм Священномученика Антипы этой осенью. Мы думали венчаться летом, но чем чаще ходили в храм, тем больше хотели сделать это скорее. И потому это случилось. Слава Богу за все! Теперь Димитрий и Дина венчаны. Дима, я тебя очень сильно люблю! И я счастлива, что мы — семья», — подчеркнула Дина.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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