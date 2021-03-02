Дочь Этери Тутберидзе выиграла Кубок России среди юниоров

Анастасия Иванова

Диана Дэвис уже давно показывает высокие результаты в спорте. На этот раз фигуристка вместе с партнером одержала победу в напряженной борьбе за Кубок юниоров.

18-летняя Диана Дэвис и 21-летний Глеб Смолкин с самого начала считались одними из главных претендентов на Кубок юниоров. После успешного проката с короткой программой стало понятно, что фигуристы точно поднимутся на пьедестал. За свой произвольный прокат они получили 112,16 балла и с общей суммой 186,38 заняли первое место.

Ближайшие преследователи Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол получили 171,38 баллов, а третьими стали Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев с результатом 163,13. Диана и Глеб долго шли к успеху, поэтому во время вручения наград не могли сдержать эмоции.

Напомним, что единственная дочь Этери Тутберидзе выступает в танцах на льду с 2016 года. До этого девушка тренировалась как одиночница, но мать беспокоилась за ее безопасность: во время выполнения сложных прыжковых элементов Диана не обладала достаточной координацией и могла получить травму. В пару с Глебом Смолкиным Дэвис встала в 2018-м.

Несмотря на то, что Диана тренируется не у Тутберидзе, прославленная наставница внимательно наблюдает за прогрессом дочери. Специалисты же и вовсе уверены, что Дэвис ждет большое будущее в спорте.