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Друзья о последних днях экс-солистки Little Big: «Она не могла выйти из дома даже за лекарствами»

Друзья о последних днях экс-солистки Little Big: «Она не могла выйти из дома даже за лекарствами»

Смерть Анны Кастельянос шокировала фанатов. Как оказалось, последнюю неделю артистка болела и жаловалась на проблемы со спиной, но ухаживали за ней только волонтеры.


Несмотря на то, что Анна Кастельянос стояла у истоков создания группы Little Big и была известна в мире шоу-бизнеса, больших денег у нее не было. Артистка ушла из коллектива еще до того, как он стал известным на весь мир. Как оказалось, в последние дни жизни у звезды не было средств даже на корм для любимой собаки.

«Аня держалась до последнего, но перед смертью жаловалась на здоровье, говорила, что сил нет. Я подозреваю, что она плохо питалась. Ей тяжело было выходить на улицу, приходилось заказывать еду, платить за доставку, а денег не было. Она не могла работать в полную силу, да и в пандемию никаких проектов не проводилось, а пенсия у нее была маленькой. Анна даже псу корм с доставкой заказать не могла, денег катастрофически не хватало. Я думаю, в силу нехватки финансов Аня не делала обследований плюс плохо питалась», — рассказала подруга звезды.

Из родственников у артистки была лишь сестра, с которой они почти не общались. Помогать по дому приходили волонтеры. Именно одна из них, девушка по имени Галина и нашла Анну мертвой.

«Анна оставила заявку, мол, нужны лекарства. А ей плохо, сама она не могла бы сходить. Вот Галина туда и пошла, как волонтер, и увидела ее впервые. Потом говорит: «Я не могу просто так ее оставить». Вроде бы она к искусству была причастна. Галя спрашивала: «А где же твои друзья? У тебя должно быть столько друзей, где они?». Сначала, когда Галя пришла, у Анны болела только спина. Но на следующий день ей стало хуже. Галя вызывала скорую. А 23-го скорая не хотела ехать. Мол, вызывайте участкового врача. Но Галя добилась, чтобы скорая приехала», — рассказала мать волонтера.

Как показало следствие, у Анны была кардиомиопатия — острая сердечная недостаточность. К тому моменту, когда волонтеры пришли ее навестить, экс-солистка Little Big была уже мертва.

Фото: Instagram

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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