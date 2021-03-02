Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона

Лидия Мартынова

Американская актриса Анджелина Джоли продала картину бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля "Минарет мечети Аль-Кутубия" (Tower of the Koutoubia Mosque), которую тот подарил экс-президенту США Франклину Рузвельту, за рекордные для работ британского государственного деятеля 11,5 миллиона долларов (8,28 миллиона фунтов стерлингов), говорится на сайте аукционного дома Christie's.

Сообщается, что изначально стоимость полотна оценивалась в 1,5-2,5 миллиона фунтов стерлингов (2-3,4 миллиона долларов).