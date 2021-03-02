Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе, пишут СМИ

Влада Некрасова

СМИ узнали, что голливудские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе. Речь о романтической комедии "Ticket to paradise" ("Билет в рай"), которую готовит Ол Паркер, сообщает Deadline.

По информации издания, режиссер, снявший мюзикл "Mamma Mia! 2" (2018), создаст ленту для киностудий Universal Pictures и Working Title Films. Ожидается, что фильм будет готов уже в этом году.

В ромкоме Клуни и Робертс сыграют разведенных супругов. Герои объединяются и отправляются на остров Бали, чтобы помешать общей дочери совершить роковую ошибку, которую, по их мнению, сделали они 25 лет назад.

Продюсировать проект будут Тим Беван, Эрик Феллнер, которые ранее работали над такими фильмами, как "Дневник Бриджит Джонс" (2001), "Вселенная Стивена Хокинга" (2014) и другими, а также Сара Харви и Дебора Балдерстоун.

Джулия Робертс и Джордж Клуни снялись вместе в трилогии Стивена Содерберга про "Друзей Оушена", а также в криминальном триллере Джоди Фостер "Финансовый монстр" (2016).