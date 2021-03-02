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Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместе

Джордж Клуни и Джулия Робертс снова снимутся вместеДжордж Клуни и Джулия РобертсФото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Американские актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс вновь снимутся вместе. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что Клуни и Робертс получили роли экс-супругов в романтической комедии под рабочим названием Ticket to paradise («Билет в рай»). Режиссером ленты выступит британский постановщик Ол Паркер, известный по мюзиклу Mamma Mia! 2. Сценарий напишет дважды номинированный на премию «Оскар» Тед Мелфи.

Продюсерами фильма стали Эрик Феллнер и Тим Беван, работавшие над такими картинами, как «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга». Даты окончания съемок не сообщаются, однако создатели намерены выпустить ленту в 2021 году.

У Джорджа Клуни и Джулии Робертс уже был опыт совместной работы. Артисты снялись вместе в трилогии про друзей Оушена режиссера Стивена Содерберга, а также в криминальном триллере постановки Джоди Фостер «Финансовый монстр».

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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