Есть ли у вас духовный дар: 8 основных признаков

Вадим Карасев

У многих из нас есть скрытый дар, который делает нас необычными, помогает в трудных ситуациях. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, при помощи каких признаков можно обнаружить в себе нечто особенное.

Помните о том, что любой дар дается человеку с какой-то высшей целью. Кто-то таким образом может избавиться от кармических долгов, отработав плохие поступки прошлых жизней. Другие люди просто должны выполнить какую-то определенную функцию.

На вас сильно влияет энергия помещения

Попробуйте вспомнить, было ли у вас так, что вы вошли к кому-то домой или пришли в офис устраиваться на новую работу, а там вам показалось, что это очень плохое и неприятное место, хотя из окружения на это ничто не указывало. Это очень важный дар, потому что далеко не все могут определять враждебную атмосферу по своим первым ощущениям.

Эмпатия

Эта черта свойственна каждому из нас, но одаренные люди могут настолько сильно проникаться чужими проблемами, что это приводит к сильным переменам настроения. Например, когда одаренный человек смотрит грустный фильм, он может заплакать. После прочтения грустной книги у такого человека надолго остается осадок, словно он сам пережил все описанное. Одаренные люди впитывают в себя окружающую энергию.

Предсказание погоды

Одаренные люди могут без особого труда предсказывать погоду, причем не только по физическим, но и по внутренним ощущениям. Им это удается делать с высокой точностью. Если вы думаете, что таких людей много, вы ошибаетесь. Таким даром обладает всего около 5 % людей.

Очень мощные сновидения

Многие одаренным людям снятся настолько яркие и детальные сны, что им кажется, словно они в них живут. Таким образом Вселенная пытается общаться с людьми, обладающими высокой эмпатией и чувствительностью.

Вы рождены 29 февраля

29 февраля — это особый день, которому свойственная необычная энергетика. Именно поэтому все, кто рожден 29 февраля, обладают необычными качествами характера и энергетики. У таких людей есть некоторые особые возможности, индивидуальные для каждого из них.

Общение с животными

К необычным людям часто подходят «пообщаться» животные, например, бродячие собаки, кошки. Когда одаренные люди с мощной энергетикой приходят в гости, домашние животные ведут рядом с ними себя странно. Спокойные собаки могут начать лаять, а агрессивные — стать спокойными. То же самое с кошками.

По вам легко узнать, в каком вы настроении

Когда человек с мощной энергетикой или даром весел и задорен, это видят все вокруг. Если у него плохое настроение, это тоже сразу чувствуется окружающими.

Вам не хочется быть самыми лучшими

Люди с высшим даром и энергетическими талантами не особо любят внимание толпы, поэтому не стремятся к лидерству в финансовой или деловой сферах. Им не нужно, чтобы кто-то заострял на них внимание.