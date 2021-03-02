ФБР ответило на просьбу компании Пригожина о вознаграждении

Вадим Карасев

Фото: Jim Bourg / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось комментировать ироническое предложение компании «Конкорд», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину выплатить ей вознаграждение за информацию о его местонахождении. Об этом сообщает РИА Новости.

«У ФБР комментариев нет», — ответил представитель бюро информагентству.

Ранее стало известно, что ФБР предложило награду в размере до 250 тысяч долларов за информацию о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине. В сообщении ведомства утверждается, что Пригожин разыскивается за предполагаемую причастность к заговору против страны с целью воспрепятствовать работе Федеральной избирательной комиссии США. В ответ на это принадлежащая Пригожину компания «Конкорд» выдала бюро его адрес и попросила вознаграждение. Сам бизнесмен обвинил сотрудников американских спецслужб в охоте на ведьм.